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İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik operasyon: 41 gözaltı

İstanbul merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı.

Halil Demir, Murat Kaya   | 04.03.2022
İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik operasyon: 41 gözaltı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 32'sini yakaladı.

Ayrıca baskın yapan adreslerde bulunan 9 kişi daha gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 41 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 3 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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