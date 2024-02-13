Dolar
30.72
Euro
33.10
Altın
2,025.86
ETH/USDT
2,663.70
BTC/USDT
50,109.00
BIST 100
9,173.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai’de düzenlenen “Dünya Hükümetler Zirvesi”ne katılıyor Antalya'da etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
logo
Gündem

İstanbul merkezli 4 ilde terör örgütü PKK operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

İstanbul'da merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Başak Akbulut Yazar  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
İstanbul merkezli 4 ilde terör örgütü PKK operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet gösteren bazı şüphelilerin, örgütle bağlantılı kişilerin yasa dışı yollarla Yunanistan'a giriş çıkışlarını organize ettiği belirlendi.

İllegal sokak eylemleri yapabilecekleri veya eylemleri yönlendirebilecekleri değerlendirilen terör örgütü mensuplarını yasa dışı yollardan Yunanistan'a, Yunanistan'dan gönderilen terör örgütü mensuplarının da Türkiye'ye geçişlerini sağladığı belirlenen şüphelilerin terör örgütüyle iltisaklı Anadolu Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ANYAKAY-DER) içinde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Sosyal medya hesaplarında da terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 27 şüphelinin yakalanması için İstanbul'un13 ilçesi ile Aydın, Batman ve Diyarbakır'daki 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AYM, ağaçlara izinsiz afiş yapıştıran HDP'lilere verilen idari para cezasını uygun buldu
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 177 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan, "Aile ve Gençlik Fonu" açıklaması
İstanbul merkezli 4 ilde terör örgütü PKK operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Benzer haberler

İstanbul merkezli 4 ilde terör örgütü PKK operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 4 ilde terör örgütü PKK operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

"Kafes-39" operasyonlarında 117 şüpheli yakalandı

"Kafes-39" operasyonlarında 117 şüpheli yakalandı
Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İzmir merkezli nitelikli dolandırıcılık ve suç örgütü operasyonunda 27 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli nitelikli dolandırıcılık ve suç örgütü operasyonunda 27 şüpheli tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet