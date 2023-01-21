Dolar
18.80
Euro
20.37
Altın
1,926.94
ETH/USDT
1,653.40
BTC/USDT
22,583.00
BIST 100
5,490.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul’da Roman STK temsilcileriyle bir araya geldiği toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonunda yakalanan 40 zanlıdan 9'u tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel faaliyetlerine yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Emrah Gökmen   | 21.01.2023
İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonunda yakalanan 40 zanlıdan 9'u tutuklandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde yapılan operasyonda yakalanan 40 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 16 zanlı adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Şüphelilerden 15'i ise adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılıkça salıverildi.

Operasyon

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebiyle ifade veren şüpheli B.Ç'nin beyanları, teşhisleri ve dijital materyallerinin incelenmesi sonucu açılan yeni soruşturma kapsamında FETÖ'nün güncel faaliyetlerine yönelik İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Hatay, Gaziantep, Niğde, Zonguldak, Kütahya ve Van'da 44 şüphelinin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.

Operasyonda 40 zanlı yakalanmış, çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve FETÖ'ye ait olduğu değerlendirilen paralar ele geçirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum'dan Roman vatandaşlara yönelik sosyal konut projesine ilişkin açıklama
İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonunda yakalanan 40 zanlıdan 9'u tutuklandı
"Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu" başladı
Kar yağışının geç başladığı Davraz'da bu sezon beklenti yüksek
MEB "akran zorbalığı"nı akademisyenlerle masaya yatırıyor

Benzer haberler

İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonunda yakalanan 40 zanlıdan 9'u tutuklandı

İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonunda yakalanan 40 zanlıdan 9'u tutuklandı

Yağışların azalması İstanbul barajlarındaki doluluk ortalamasını yüzde 30'a düşürdü

İstanbul'da kural ihlali yapan taksilere geçen yıl 212 bin 65 lira ceza uygulandı

Osmanbey metro istasyonu geçici olarak işletmeye kapatılacak

Osmanbey metro istasyonu geçici olarak işletmeye kapatılacak
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
İstanbul merkezli 10 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 37 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli 10 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 37 zanlı yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet