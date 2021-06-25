İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak bekleniyor

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İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğleden sonra sağanak öngörülüyor.

Halis Akyıldız   | 25.06.2021
İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Doğusunda çok bulutlu havanın olacağı bölgede yer alan İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğleden sonra sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması öngörülüyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı (lodos) yönlerden, öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı (karayel) yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.


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