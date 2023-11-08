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İstanbul Kantinciler Esnaf Odasından ''İsrail ürünlerine boykot'' talebi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Kantinciler Esnaf Odası'nın İsrail ürünlerine boykot talebine ilişkin yazısını ilçe milli eğitim müdürlüklerine göndererek, tüm resmi kurumlara gerekli duyurunun yapılmasını istedi.

Başak Akbulut Yazar  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
İstanbul Kantinciler Esnaf Odasından ''İsrail ürünlerine boykot'' talebi

Istanbul

İstanbul Kantinciler Esnaf Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne resmi yazıyla başvurarak, menşei İsrail'e ait ürünlerin kantinlerde satılmamasını talep etti.

Bunun üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstanbul'daki 39 ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilen yazıda, Oda'nın talebiyle ilgili olarak tüm resmi kurumlara gerekli duyurunun yapılması, öğretmenevleri ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otellerinin de gerekli hassasiyeti göstermesi istendi.

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