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İstanbul havalimanlarında Kurban Bayramı tatili dönüş yoğunluğu

İstanbul havalimanlarında Kurban Bayramı tatili dönüş hareketliliği yaşanıyor.

Kenan Irtak   | 24.07.2021
İstanbul havalimanlarında Kurban Bayramı tatili dönüş yoğunluğu

İstanbul

Bayramı memleketlerinde, yurt içi ve dışında tatil merkezlerinde geçirenler, sabah saatlerinden itibaren tarifeli seferlerle İstanbul'a dönüş yapmaya başladı.

Bayram tatilinin bitmesine 2 gün kala İstanbul Havalimanı ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı iç hatlar terminallerinde yaşanan hareketlilik dikkati çekiyor.

İstanbul Havalimanı'nda bagaj bantlarında ve terminalin çıkış kapısında yoğunluk gözlenirken, terminaldeki görevliler yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yolculara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

İstanbul Havalimanı'nda bugün 1061 uçuş ile 148 bin 337 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hatlar geliş terminalinde de yoğunluk yaşanıyor. Havalimanında bugün 670 sefer ile yaklaşık 100 bin yolcunun uçuş yapması planlanıyor.

Tatilini Antalya'da ailesiyle birlikte geçiren Yusuf Taşçı, güzel bir bayram tatilinin ardından İstanbul'a döndüklerini söyledi. Tatil boyunca herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını belirten "Antalya'da yoğunluk vardı. Uçaklar doluydu. Ama sıkıntı yaşamadan döndük." dedi.

Fatmagül Kadayıfçıoğlu da bayram tatili için Antalya'ya gittiklerini kaydetti. Antalya'da 1 hafta kaldıklarını dile getiren Kadayıfçıoğlu, "Yoğunluğa kalmamak için 2 gün önce döndük. İyi bir tatil oldu çocuğumuzla birlikte. Bilet bulmada bayağı zorlandık. Çünkü son dakika almıştık. Uçağımız doluydu. Biz şanlıydık, bilet bulup dönebildik." diye konuştu.

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