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İstanbul Havalimanı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında başlayan yarıyıl tatili nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Kenan Irtak  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
İstanbul Havalimanı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Kenan Irtak/AA

İstanbul

İki hafta sürecek yarıyıl tatili nedeniyle yurt içine ve yurt dışına seyahat edecekler, çocuklarıyla birlikte İstanbul Havalimanı'na geldi.

Yolcular, terminal girişlerindeki kontrol noktalarında yoğunluk oluşturdu. Kontrol noktalarından geçen yolcular, iç ve dış hat terminallerinde kontuarlarda bilet ve bagaj işlemlerini yaptı. Yoğunluk nedeniyle kontuarlarda kısa süreli kuyruklar oluştu.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri, polis ve diğer ilgili birim çalışanları, yoğunluğun azaltılması için önlem aldı.

"Ailem depremzede, onları ziyaret edeceğiz"

Öğretmen Emel Şuözer, yarıyıl tatilini oğluyla Denizli'de geçireceğini belirterek, "Okullar tatil oldu, memlekete gidiyoruz. Buradan öğrencilerime sesleniyorum, tatilde iyi dinlensinler, ikinci dönem onları bekliyoruz." dedi.

Eşi ve çocuklarıyla memleketi Adıyaman'a giden Ahmet Oğuz ise "Ailem depremzede. Onları ziyaret edeceğiz. Çocuklarla birlikte annemi ve babamı görmeye gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

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