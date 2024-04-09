Dolar
32.23
Euro
35.04
Altın
2,361.80
ETH/USDT
3,585.00
BTC/USDT
70,068.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul Havalimanı'nda Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu sürdü

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde, tatil bölgelerinde ve yurt dışında geçirmek isteyenlerin İstanbul Havalimanı'ndaki yoğunluğu arife gününde de devam etti.

Gökhan Yılmaz  | 09.04.2024 - Güncelleme : 09.04.2024
İstanbul Havalimanı'nda Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu sürdü Fotoğraf: Gökhan Yılmaz - AA

İstanbul

Tatil için kentten ayrılanlar, erken saatlerden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelmeye başladı. Havalimanının giriş nizamiyesinde ve terminalin önündeki caddede trafik oluştu.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri ve polisler, uyarılar yaparak trafik yoğunluğunu azaltmaya çalıştı.

Güvenlik kontrolünün ardından terminale geçen yolcular, iç ve dış hat kontuarlarında bilet ve valiz işlemleri için sıraya girerken zaman zaman uzun kuyruklar da meydana geldi.

İGA, Türk Hava Yolları (THY) ve Turkish Ground Serves (TGS) ekipleri, havalimanında yolcuları gidecekleri noktalara yönlendirdi.

Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki tüm pasaport bankolarını açık tutan polisler ise yolculara e-pasaport bankolarına yönlendirerek yardımcı oldu.

Tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler, yurt dışı harcı pulu veren makinelerin önünde kabalık oluşturdu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YSK'den 6 il ve 10 ilçe için karar
İstanbul'da arife günü trafik sakin seyrediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı

Benzer haberler

İstanbul Havalimanı'nda Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu sürdü

İstanbul Havalimanı'nda Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu sürdü

Galatasaray kafilesi Şanlıurfa'da

İstanbul Havalimanı'ndan dün 1512 uçuşla 222 bin yolcu seyahat etti

İstanbul Havalimanı 25-31 Mart tarihlerinde Avrupa'nın en yoğun havalimanı olma başarısı gösterdi

İstanbul Havalimanı 25-31 Mart tarihlerinde Avrupa'nın en yoğun havalimanı olma başarısı gösterdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet