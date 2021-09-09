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İstanbul Havalimanı'nda 'Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi'

İstanbul Havalimanı'nda, yolcular "Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi" ile yaklaşık 20 saniyede işlemlerini yapabiliyor.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 09.09.2021
İstanbul Havalimanı'nda 'Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi'

İstanbul

İGA'nın resmi sosyal medya hesabından "Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi" ile ilgili paylaşım yapıldı.


Sistemin nasıl kullanıldığını anlatan videonun da yer aldığı paylaşımda, "18 yaşını doldurmuş, çipli pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız, 'Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi' ile pasaport işlemlerinizi 20 saniyede tamamlayabilirsiniz." denildi.


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