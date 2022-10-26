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İstanbul Havalimanı kulesi meme kanseri farkındalığı için pembeye büründü

İstanbul Havalimanı hava trafik kontrol kulesi, meme kanserinde erken tanıya dikkati çekmek amacıyla pembe ışıkla aydınlatıldı.

Gökhan Yılmaz   | 26.10.2022
İstanbul Havalimanı kulesi meme kanseri farkındalığı için pembeye büründü

İstanbul

Dünya Sağlık Örgütünce "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" olarak belirlenen ekimde İstanbul Havalimanı'nda bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Havalimanı personeli yakalarına pembe kurdeleler takarken, hava trafik kontrol kulesi de pembe ışıkla aydınlatıldı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA da kurumsal sosyal medya hesaplarında bu aya dikkati çekmek için pembe kurdeleli logo kullandı.

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