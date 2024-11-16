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İstanbul Havalimanı geçen hafta günlük ortalama 1359 uçuşla yine Avrupa'nın zirvesinde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4-10 Kasım döneminde günlük ortalama 1359 uçuşla Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak, zirvedeki yerini koruduğunu bildirdi.

Seda Tolmaç  | 16.11.2024 - Güncelleme : 16.11.2024
İstanbul Havalimanı geçen hafta günlük ortalama 1359 uçuşla yine Avrupa'nın zirvesinde

Ankara

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 4-10 Kasım dönemini kapsayan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1359 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunu belirten Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'mız Londra, Amsterdam ve Paris gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak zirvedeki yerini korudu. Dünya genelindeki küresel ölçekli 25 havalimanı içinde ise ortalama 686 günlük uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı'mız 9'uncu sırada yer aldı." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin günlük ortalama 2 bin 815 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldığı bilgisini verdi.

Türk hava sahasının uçuş başına sadece 0,5 dakikanın altındaki gecikme süresiyle Avrupa'nın en verimlisi olduğunu vurgulayan Uraloğlu, Fransa'nın Paris kentinin 1,9 dakikayla en yüksek gecikme yaşayan hava sahası olarak liste başında yer aldığını bildirdi.

Uraloğlu, Sevilla'nın (İspanya) 1,3 dakika, Lizbon'un (Portekiz) 0,9 dakika ve Barselona'nın (İspanya) 0,6 dakikayla gecikmenin en yoğun meydana geldiği diğer saha kontrol merkezlerinden olduğunu kaydetti.

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