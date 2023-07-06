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İstanbul Havalimanı "En iyi doğrudan bağlantıyı sunan havalimanları" arasında birinci oldu

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyinin (ACI Europe) 2023 Hava Bağlantı Eğilimleri Raporu'na göre İstanbul Havalimanı, Avrupa havalimanları arasında en iyi doğrudan bağlantıyı sunan havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

Gökhan Yılmaz  | 06.07.2023 - Güncelleme : 06.07.2023
İstanbul Havalimanı "En iyi doğrudan bağlantıyı sunan havalimanları" arasında birinci oldu

Istanbul

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Kadri Samsunlu, sosyal medya hesabından ACI Europe'nin 2023 Hava Bağlantı Eğilimleri Raporu'na ait sonuçları paylaştı.

Samsunlu, 2019'da "En iyi doğrudan bağlantı sunan havalimanları" arasında 5'inci olan İstanbul Havalimanı'nın 2023'te bu kategoride ilk sıraya yükseldiğini belirtti.

"En iyi uluslararası aktarma bağlantısı" sunan havalimanları arasında 2019'da 6'ncı olan İstanbul Havalimanı'nın 2023'te bu kategoride de ikinci sıraya yükseldiğini vurgulayan Samsunlu, bu başarıda Türk Hava Yolları'nın (THY) büyük katkısı olduğunu ifade etti.

Samsunlu, THY'nin güçlü büyümesinin bu başarının ana sebebi olduğunu dile getirerek, "Ayrıca, İstanbul'a uçmaya başlayan yeni hava yolları da başarımıza katkı veriyor. Küresel bir aktarma merkezi olarak İstanbul Havalimanı'nın pandemi öncesi doğrudan bağlantı kapasitesini aşan tek havalimanı olmasından gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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