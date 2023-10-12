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İstanbul Havalimanı 2-8 Ekim'de Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 2-8 Ekim'de günlük ortalama 1435 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Gökhan Yılmaz  | 12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
İstanbul Havalimanı 2-8 Ekim'de Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 2-8 Ekim tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1435 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1419 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1335 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1332 uçuşla Frankfurt, 1318 uçuşla Londra Heathrow havalimanları izledi.

Antalya Havalimanı 883 günlük uçuş ortalaması ile en yoğun havalimanları arasında 9'uncu sırada yer aldı.


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