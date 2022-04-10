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İstanbul Emniyeti'nden trafik ihlallerine kırmızı düdük

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimde sürücülere trafikle ilgili broşür dağıtırken çocuklara da kırmızı düdük hediye etti.

Mücahit Türetken   | 10.04.2022
İstanbul Emniyeti'nden trafik ihlallerine kırmızı düdük

İstanbul

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, "Polis Haftası" dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde uygulama gerçekleştirdi.

Ekipler, durdurdukları sürücülere seyir güvenliği ve trafik kuralları konusunda uyarıcı bilgiler verdi.

Ekipler, sürücülere hazırlanan el broşürlerini dağıtırken araçlardaki çocuklara ise karşılaştıkları trafik ihlallerinde kullanmaları için kırmızı düdük hediye etti.

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