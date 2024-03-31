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İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeli seçim güvenliği için tam kadro sahada görev yapıyor

​​​İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki tüm personel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin güvenliği için sahada çalışıyor.

Emrah Gökmen  | 31.03.2024 - Güncelleme : 31.03.2024
İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeli seçim güvenliği için tam kadro sahada görev yapıyor

İstanbul

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli yaklaşık 57 bin personel sabah saatlerinden itibaren belirlenen noktalara giderek sorunsuz ve güvenli bir seçim ortamı sağlamak için mesaiye başladı.

Zorunlu haller dışında izinlerin kaldırıldığı polis ekipleri, okulların her katında ve bahçe alanlarında görev alıyor.

Okulların dışında ana arterler ile tarihi ve turistlik yerler başta olmak üzere meydanlarda denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri, mesai mefhumu gözetmeden seçim sonuçları açıklanana kadar görevlerini sürdürecek.

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