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İstanbul’da tramvay hattı çalışması nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattında dün başlayan ve 4 gün sürecek bakım çalışması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İbrahim Halil Aktürk   | 15.11.2021
İstanbul’da tramvay hattı çalışması nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor Fotoğraf: İbrahim Halil Aktürk - Anadolu Ajansı

İstanbul

Çalışma nedeniyle Mescid-i Selam yönünden gelen yolcular Şehitlik Tramvay İstasyonu’nda inerek buradan otobüslerle aktarma yapmak zorunda kalıyor.

Aktarma sırasında bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Aktarma otobüsleri, Topçular yönünde uzun araç kuyrukları oluştururken, yolcular ise duraklardaki kalabalıktan dolayı sitemlerini dile getirdi.

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