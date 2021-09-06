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İstanbul’da bir iş yerinde yangın çıktı

Arnavutköy’deki bir iş yerinde yangın çıktı.

Muhammed Gencebay Gür   | 06.09.2021
İstanbul’da bir iş yerinde yangın çıktı

İstanbul

Hadımköy Mahallesi Dr. Mithat Martı Caddesi'nde bir iş yerinin çatısında çıkan yangın, binayı etkisi altına aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede önlem aldı.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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