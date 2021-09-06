İstanbul’da bir iş yerinde yangın çıktı
Arnavutköy’deki bir iş yerinde yangın çıktı.
İstanbul
Hadımköy Mahallesi Dr. Mithat Martı Caddesi'nde bir iş yerinin çatısında çıkan yangın, binayı etkisi altına aldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede önlem aldı.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.