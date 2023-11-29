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Zeytinburnu’nda Kadriye Ana isimli gemi karaya oturdu. Gemi mürettebatını kurtarma çalışmaları yapılıyor.
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İstanbul’da bir gemi karaya oturdu

İstanbul Kazlıçeşme sahilinde bir gemi karaya oturdu.

Muhammed Gencebay Gür  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
İstanbul’da bir gemi karaya oturdu

Istanbul

"Kadriye Ana" isimli Türkiye bandıralı gemideki mürettebat mahsur kaldı.

Gemidekileri kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve emniyet görevlilerinin çalışmaları sürüyor.

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