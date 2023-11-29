İstanbul’da bir gemi karaya oturdu
İstanbul Kazlıçeşme sahilinde bir gemi karaya oturdu.
Istanbul
"Kadriye Ana" isimli Türkiye bandıralı gemideki mürettebat mahsur kaldı.
Gemidekileri kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve emniyet görevlilerinin çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.