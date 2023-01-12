İstanbul’da bazı noktalarda yoğun sis etkili oluyor

Istanbul
İstanbul'da bazı bölgelerde yoğun sis etkili oluyor.
Akşam saatlerinden itibaren İstanbul Boğazı'nda başlayan yoğun sis Beykoz, Ümraniye ve Kavacık'ta da etkisini gösterdi.
Sisin etkili olduğu boğaz ve diğer bölgelerde görüş mesafesi düştü.
Bu arada İBB Trafik Haritası'na göre kent geneli trafik yoğunluğu saat 18.45 itibarıyla yüzde 76 olarak ölçüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.