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Gündem

İstanbul’da bazı noktalarda yoğun sis etkili oluyor

Halis Akyıldız, Semra Orkan   | 12.01.2023
İstanbul’da bazı noktalarda yoğun sis etkili oluyor Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

Istanbul

İstanbul'da bazı bölgelerde yoğun sis etkili oluyor.

Akşam saatlerinden itibaren İstanbul Boğazı'nda başlayan yoğun sis Beykoz, Ümraniye ve Kavacık'ta da etkisini gösterdi.

Sisin etkili olduğu boğaz ve diğer bölgelerde görüş mesafesi düştü.

Bu arada İBB Trafik Haritası'na göre kent geneli trafik yoğunluğu saat 18.45 itibarıyla yüzde 76 olarak ölçüldü.

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