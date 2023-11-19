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İstanbul’da bazı bölgelerde kar başladı

İstanbul’un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde kar başladı.

Muhammed Gencebay Gür, İbrahim Halil Aktürk  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
İstanbul’da bazı bölgelerde kar başladı

İstanbul

Çatalca'da saat 06.00 sıralarında etkili olan kar nedeniyle TEM otoyolunun bir kısmı ve yol kenarındaki yeşil alan beyaz örtüyle kaplandı.

Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Üsküdar ve Kartal bölgelerinin yüksek kesimlerinde de kar başladı.

Ümraniye'de ana yollarda kar beyaz örtü oluşturdu.

Kar yağışını izlemek için araçlarıyla Büyük Çamlıca Tepesi'ne çıkmak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Tepeye çıkan yokuşlarda kar örtüsü oluşurken, bazı araçlar da yol kenarında bekledi.

Yağış aralıklarla şiddetli rüzgarla birlikte etkisini sürdürüyor.

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