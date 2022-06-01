İstanbul’da 3. kattan düşen çocuğu esnaf havada yakaladı
İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde 3’üncü kattaki evin balkonundan sarkınca düşen 2 yaşındaki çocuk, çevredeki esnaf tarafından havada yakalandı.
İstanbul
Seyitnizam Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3’üncü katındaki balkondan sarkan 2 yaşındaki Muhammet T’yi görenler, çocuğun düşeceği ihtimali üzerine, binanın önünde durarak önlem aldı.
İstanbul’da 3. kattan düşen çocuğu esnaf havada yakaladı. Yara almadan kurtulan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi https://t.co/RELXeCTtwb pic.twitter.com/cxz6hPrQh4— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) June 1, 2022
Dengesini kaybederek düşen çocuğu, çevredeki esnaf havadayken yakaladı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayı yara almadan atlatan ve ailesine teslim edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.