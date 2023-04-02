Dolar
19.18
Euro
20.79
Altın
1,969.42
ETH/USDT
1,796.80
BTC/USDT
28,119.00
BIST 100
4,812.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından YSK'ya ilişkin paylaşımlar hakkında soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ile üyeleri hedef gösterici, tehdit ve hakaret içerikli sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

İrem Demir  | 02.04.2023 - Güncelleme : 02.04.2023
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından YSK'ya ilişkin paylaşımlar hakkında soruşturma

İstanbul

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medya hesaplarında, Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve üyelerine yönelik yapılan hedef gösterici nitelikte, tehdit ve hakaret içeren paylaşımlar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum: İstanbul'da 90 bin konutun dönüşüm çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'ı kabul etti
Malatya'da depremde bir kısmı çöken öğretmenevi yıkılıyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından YSK'ya ilişkin paylaşımlar hakkında soruşturma
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim etmektir

Benzer haberler

Bakan Koca, deprem bölgesinde görev yapan Dr. Mehmet Tuncay Çimen'in videosunu paylaştı

Bakan Koca, deprem bölgesinde görev yapan Dr. Mehmet Tuncay Çimen'in videosunu paylaştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından YSK'ya ilişkin paylaşımlar hakkında soruşturma

Seçmen listeleri askıdan indirildi

YSK'den koruma altındaki kadınlara ilişkin karar

YSK'den koruma altındaki kadınlara ilişkin karar
Azerbaycan'a yapılan uluslararası taşımalarda tarihi adım

Azerbaycan'a yapılan uluslararası taşımalarda tarihi adım
Rusya: Kuzey Akım hatlarındaki patlamalarla ilgili soruşturmaya ilişkin rapor isteyeceğiz

Rusya: Kuzey Akım hatlarındaki patlamalarla ilgili soruşturmaya ilişkin rapor isteyeceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet