İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yerel seçimlerle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'yle ilgili sosyal medyada provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan hesaplarla ilgili resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.
İstanbul
Başsavcılık, yerel seçimlere ilişkin kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşan, alenen yayan, provokatif ve manipülasyon içeren, halkın bir kesimini diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden, suç unsuru taşıyan paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarıyla ilgili resen soruşturma açtı.
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