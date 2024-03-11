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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından sosyal medyadaki ''para sayma'' görüntülerine ilişkin soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen soruşturma başlattı.

Zeynep Yeşildal  | 11.03.2024 - Güncelleme : 11.03.2024
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından sosyal medyadaki ''para sayma'' görüntülerine ilişkin soruşturma

İstanbul

Başsavcılıkça, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatıldı.


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