İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), 2016'dan itibaren incelenen 2 milyon 694 bin 35 dosyadan 2 milyon 320 bin 142'sini karara bağladı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10 yılda 2 milyondan fazla dosyayı karara bağladı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), 2016'dan itibaren incelenen 2 milyon 694 bin 35 dosyadan 2 milyon 320 bin 142'sini karara bağladı.

İlk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların incelemesini yapmak ve yargıda iş yükünü azaltmak amacıyla 20 Temmuz 2016'da faaliyete geçirilen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, 37'si ceza ve 64'ü hukuk olmak üzere 101 dairede, İstanbul içindeki yerel mahkemelerden gelen dava dosyalarına bakarak çalışmalarını sürdürüyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki hukuk dairelerine 2016 yılından bu yana 1 milyon 493 bin 414 dosya geldi.

Bu dosyalar hakkında onama, bozma, görevsizlik, yetkisizlik ve birleştirme kararları verildi. Hukuk dairelerinde, 10 yılda 1 milyon 247 bin 938 dosya karara bağlandı. Bu dairelere 2026'da ise 116 bin 429 yeni dosya geldi.

FETÖ dosyalarının büyük kısmı karara bağlandı

Ceza dairelerine ise 2016'dan itibaren gelen dosya sayısı 1 milyon 200 bin 621 oldu.

Bu dosyalar hakkında onama, bozma, görevsizlik, yetkisizlik ve birleştirme şeklinde hükümler kuruldu. Ceza dairelerinde, 10 yılda 1 milyon 72 bin 204 dosya karara bağlandı. Bu dairelere 2026'da yeni gelen dosya sayısı ise 107 bin 567 oldu.

Böylece hukuk ve ceza dairelerine gelen 2 milyon 694 bin 35 dosyadan 2 milyon 320 bin 142'si karara bağlandı.

Öte yandan, FETÖ dosyalarının büyük bir kısmının karara bağlandığı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde, incelemesi süren 212 FETÖ dosyası bulunuyor.