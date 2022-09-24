İstanbul Boğazı'nın girişinde arızalanan yük gemisi Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi
Mısır'dan Rusya'daki Kavkaz Limanı'na seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nın girişinde arızalanan "MY MERAY" isimli 181 metre boyundaki yük gemisi Ahırkapı'ya çekildi.
İstanbul
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Mısır'dan Kavkaz'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı güney yaklaşımında makine arızası yapan 'MY MERAY' isimli 181 metre boyundaki dökme yük gemisi için kılavuz kaptanımız ve Nazım Tur römorkörümüz ivedilikle bölgeye yönlendirildi." ifadeleri kullanıldı.
Kıyı Emniyeti ekiplerinin çalışmalarıyla yük gemisinin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda kılavuz kaptan, Nazım Tur ve Kurtarma-12 römorkörlerinin refakatinde Ahırkapı’ya emniyetle demirletildiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.