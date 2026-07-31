İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin yeniden açıldığı bildirildi

Doğukan Gürel
31 Temmuz 2026•Güncelleme: 31 Temmuz 2026
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hacı Hüseyin" isimli geminin makine arızası nedeniyle İstanbul Boğazı Kanlıca önlerinde karaya sürüklenirken demir attığı anımsatıldı.
Geminin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda KURTARMA-8 ve KURTARMA-3 römorkörleri refakatinde, Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirlendiği bildirilen açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kuzey-güney yönünde yeniden açılmıştır." ifadesine yer verildi.