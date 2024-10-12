İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği arızalanan yük gemisi nedeniyle askıya alındı
İsrail'den Bulgaristan'a seyir halindeyken arızalanan kuru yük gemisi dolayısıyla İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
İstanbul
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail'den Bulgaristan'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Akıntıburnu önlerinde makine arızası yapan 106 metre boyundaki B LINE isimli kuru yük gemisine, KURTARMA-5 römorkörümüz ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, geçici olarak çift yönde askıya alındı." bilgisi verildi.