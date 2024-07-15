Dolar
33.01
Euro
36.03
Altın
2,434.98
ETH/USDT
3,370.50
BTC/USDT
62,945.00
BIST 100
11,064.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesindeki Kaykılar köyünde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
logo
Gündem

İstanbul Boğazı'nda karaya sürüklenen gemi emniyetle demirletildi

Kocaeli'den Romanya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle karaya sürüklenen gemi, Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

Semra Orkan  | 15.07.2024 - Güncelleme : 15.07.2024
İstanbul Boğazı'nda karaya sürüklenen gemi emniyetle demirletildi

İstanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kocaeli'den Romanya'ya giderken İstanbul Boğazı Umuryeri önlerinde makine arızası dolayısıyla karaya sürüklenen OS KANO 35 isimli 178 metre boyundaki kuru yük gemisi için KURTARMA-10 ve KURTARMA-7 römorkörleri ile KEGM-8 botunun ivedilikle bölgeye yönlendirildiği belirtildi.

Paylaşımda, geminin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, KURTARMA-10 römorkörü yedeğinde, kılavuz kaptan ile KURTARMA-7 römorkörü ve KEGM-8 botu refakatinde Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Darbeler, gelecek nesillerin bedelini ödemeye devam ettiği ihanet hareketleridir
Edirne'de AA fotoğraflarından oluşan "15 Temmuz" konulu sergi açıldı
İstanbul Boğazı'nda karaya sürüklenen gemi emniyetle demirletildi
Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz'da bombalanan alana karanfil bıraktı

Benzer haberler

İstanbul Boğazı'nda karaya sürüklenen gemi emniyetle demirletildi

İstanbul Boğazı'nda karaya sürüklenen gemi emniyetle demirletildi

Kıyı Emniyeti, şehit ve gaziler anısına deniz araçlarıyla Boğaz'da saygı seyri yaptı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği güney-kuzey yönlü açıldı

İstanbul Boğazı'nda deniz dibi temizliği yapıldı

İstanbul Boğazı'nda deniz dibi temizliği yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet