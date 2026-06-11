İstanbul Boğazı'nda görsel şölen sunan yunuslar sırt yüzgeçlerindeki izlerden kimliklendiriliyor

[1/23] İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde görülen yunusları sırt yüzgecindeki izlerden kimliklendiren uzman ekipler, kayıt altına aldıkları yunusların hareketlerinden yola çıkarak denizdeki ekosisteme ve canlı popülasyonuna dair ipuçları elde ediyor. Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) ile Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF-Türkiye) uzman ekipleri, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde yunus gözlemi için özel operasyon düzenliyor. AA ekibinin de eşlik ettiği çalışmada, uzmanlar botla sabah saatlerinde Heybeliada açıklarından Bostancı'ya, oradan da İstanbul Boğazı'na ilerleyerek yunus sürülerini gözlemledi.

[2/23] İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde görülen yunusları sırt yüzgecindeki izlerden kimliklendiren uzman ekipler, kayıt altına aldıkları yunusların hareketlerinden yola çıkarak denizdeki ekosisteme ve canlı popülasyonuna dair ipuçları elde ediyor. Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) ile Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF-Türkiye) uzman ekipleri, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde yunus gözlemi için özel operasyon düzenliyor. AA ekibinin de eşlik ettiği çalışmada, uzmanlar botla sabah saatlerinde Heybeliada açıklarından Bostancı'ya, oradan da İstanbul Boğazı'na ilerleyerek yunus sürülerini gözlemledi.

[3/23] İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde görülen yunusları sırt yüzgecindeki izlerden kimliklendiren uzman ekipler, kayıt altına aldıkları yunusların hareketlerinden yola çıkarak denizdeki ekosisteme ve canlı popülasyonuna dair ipuçları elde ediyor. Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) ile Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF-Türkiye) uzman ekipleri, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde yunus gözlemi için özel operasyon düzenliyor. AA ekibinin de eşlik ettiği çalışmada, uzmanlar botla sabah saatlerinde Heybeliada açıklarından Bostancı'ya, oradan da İstanbul Boğazı'na ilerleyerek yunus sürülerini gözlemledi.

[4/23] İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde görülen yunusları sırt yüzgecindeki izlerden kimliklendiren uzman ekipler, kayıt altına aldıkları yunusların hareketlerinden yola çıkarak denizdeki ekosisteme ve canlı popülasyonuna dair ipuçları elde ediyor. Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) ile Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF-Türkiye) uzman ekipleri, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde yunus gözlemi için özel operasyon düzenliyor. AA ekibinin de eşlik ettiği çalışmada, uzmanlar botla sabah saatlerinde Heybeliada açıklarından Bostancı'ya, oradan da İstanbul Boğazı'na ilerleyerek yunus sürülerini gözlemledi.

[5/23] İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde görülen yunusları sırt yüzgecindeki izlerden kimliklendiren uzman ekipler, kayıt altına aldıkları yunusların hareketlerinden yola çıkarak denizdeki ekosisteme ve canlı popülasyonuna dair ipuçları elde ediyor. Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) ile Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF-Türkiye) uzman ekipleri, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde yunus gözlemi için özel operasyon düzenliyor. AA ekibinin de eşlik ettiği çalışmada, uzmanlar botla sabah saatlerinde Heybeliada açıklarından Bostancı'ya, oradan da İstanbul Boğazı'na ilerleyerek yunus sürülerini gözlemledi.

[6/23] İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde görülen yunusları sırt yüzgecindeki izlerden kimliklendiren uzman ekipler, kayıt altına aldıkları yunusların hareketlerinden yola çıkarak denizdeki ekosisteme ve canlı popülasyonuna dair ipuçları elde ediyor. Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) ile Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF-Türkiye) uzman ekipleri, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde yunus gözlemi için özel operasyon düzenliyor. AA ekibinin de eşlik ettiği çalışmada, uzmanlar botla sabah saatlerinde Heybeliada açıklarından Bostancı'ya, oradan da İstanbul Boğazı'na ilerleyerek yunus sürülerini gözlemledi.

[7/23] İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde görülen yunusları sırt yüzgecindeki izlerden kimliklendiren uzman ekipler, kayıt altına aldıkları yunusların hareketlerinden yola çıkarak denizdeki ekosisteme ve canlı popülasyonuna dair ipuçları elde ediyor. Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) ile Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF-Türkiye) uzman ekipleri, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde yunus gözlemi için özel operasyon düzenliyor. AA ekibinin de eşlik ettiği çalışmada, uzmanlar botla sabah saatlerinde Heybeliada açıklarından Bostancı'ya, oradan da İstanbul Boğazı'na ilerleyerek yunus sürülerini gözlemledi.

[8/23] İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde görülen yunusları sırt yüzgecindeki izlerden kimliklendiren uzman ekipler, kayıt altına aldıkları yunusların hareketlerinden yola çıkarak denizdeki ekosisteme ve canlı popülasyonuna dair ipuçları elde ediyor. Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) ile Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF-Türkiye) uzman ekipleri, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde yunus gözlemi için özel operasyon düzenliyor. AA ekibinin de eşlik ettiği çalışmada, uzmanlar botla sabah saatlerinde Heybeliada açıklarından Bostancı'ya, oradan da İstanbul Boğazı'na ilerleyerek yunus sürülerini gözlemledi.

[9/23] İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde görülen yunusları sırt yüzgecindeki izlerden kimliklendiren uzman ekipler, kayıt altına aldıkları yunusların hareketlerinden yola çıkarak denizdeki ekosisteme ve canlı popülasyonuna dair ipuçları elde ediyor. Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) ile Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF-Türkiye) uzman ekipleri, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde yunus gözlemi için özel operasyon düzenliyor. AA ekibinin de eşlik ettiği çalışmada, uzmanlar botla sabah saatlerinde Heybeliada açıklarından Bostancı'ya, oradan da İstanbul Boğazı'na ilerleyerek yunus sürülerini gözlemledi.

[10/23] İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde görülen yunusları sırt yüzgecindeki izlerden kimliklendiren uzman ekipler, kayıt altına aldıkları yunusların hareketlerinden yola çıkarak denizdeki ekosisteme ve canlı popülasyonuna dair ipuçları elde ediyor. Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) ile Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF-Türkiye) uzman ekipleri, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde yunus gözlemi için özel operasyon düzenliyor. AA ekibinin de eşlik ettiği çalışmada, uzmanlar botla sabah saatlerinde Heybeliada açıklarından Bostancı'ya, oradan da İstanbul Boğazı'na ilerleyerek yunus sürülerini gözlemledi.

[11/23] İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde görülen yunusları sırt yüzgecindeki izlerden kimliklendiren uzman ekipler, kayıt altına aldıkları yunusların hareketlerinden yola çıkarak denizdeki ekosisteme ve canlı popülasyonuna dair ipuçları elde ediyor. Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) ile Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF-Türkiye) uzman ekipleri, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde yunus gözlemi için özel operasyon düzenliyor. AA ekibinin de eşlik ettiği çalışmada, uzmanlar botla sabah saatlerinde Heybeliada açıklarından Bostancı'ya, oradan da İstanbul Boğazı'na ilerleyerek yunus sürülerini gözlemledi.

[12/23] İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde görülen yunusları sırt yüzgecindeki izlerden kimliklendiren uzman ekipler, kayıt altına aldıkları yunusların hareketlerinden yola çıkarak denizdeki ekosisteme ve canlı popülasyonuna dair ipuçları elde ediyor. Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) ile Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF-Türkiye) uzman ekipleri, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde yunus gözlemi için özel operasyon düzenliyor. AA ekibinin de eşlik ettiği çalışmada, uzmanlar botla sabah saatlerinde Heybeliada açıklarından Bostancı'ya, oradan da İstanbul Boğazı'na ilerleyerek yunus sürülerini gözlemledi.

[13/23] İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde görülen yunusları sırt yüzgecindeki izlerden kimliklendiren uzman ekipler, kayıt altına aldıkları yunusların hareketlerinden yola çıkarak denizdeki ekosisteme ve canlı popülasyonuna dair ipuçları elde ediyor. Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) ile Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF-Türkiye) uzman ekipleri, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde yunus gözlemi için özel operasyon düzenliyor. AA ekibinin de eşlik ettiği çalışmada, uzmanlar botla sabah saatlerinde Heybeliada açıklarından Bostancı'ya, oradan da İstanbul Boğazı'na ilerleyerek yunus sürülerini gözlemledi.

[14/23] İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde görülen yunusları sırt yüzgecindeki izlerden kimliklendiren uzman ekipler, kayıt altına aldıkları yunusların hareketlerinden yola çıkarak denizdeki ekosisteme ve canlı popülasyonuna dair ipuçları elde ediyor. Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) ile Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF-Türkiye) uzman ekipleri, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde yunus gözlemi için özel operasyon düzenliyor. AA ekibinin de eşlik ettiği çalışmada, uzmanlar botla sabah saatlerinde Heybeliada açıklarından Bostancı'ya, oradan da İstanbul Boğazı'na ilerleyerek yunus sürülerini gözlemledi.

[15/23] İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde görülen yunusları sırt yüzgecindeki izlerden kimliklendiren uzman ekipler, kayıt altına aldıkları yunusların hareketlerinden yola çıkarak denizdeki ekosisteme ve canlı popülasyonuna dair ipuçları elde ediyor. Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) ile Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF-Türkiye) uzman ekipleri, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde yunus gözlemi için özel operasyon düzenliyor. AA ekibinin de eşlik ettiği çalışmada, uzmanlar botla sabah saatlerinde Heybeliada açıklarından Bostancı'ya, oradan da İstanbul Boğazı'na ilerleyerek yunus sürülerini gözlemledi.

[16/23] İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde görülen yunusları sırt yüzgecindeki izlerden kimliklendiren uzman ekipler, kayıt altına aldıkları yunusların hareketlerinden yola çıkarak denizdeki ekosisteme ve canlı popülasyonuna dair ipuçları elde ediyor. Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) ile Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF-Türkiye) uzman ekipleri, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde yunus gözlemi için özel operasyon düzenliyor. AA ekibinin de eşlik ettiği çalışmada, uzmanlar botla sabah saatlerinde Heybeliada açıklarından Bostancı'ya, oradan da İstanbul Boğazı'na ilerleyerek yunus sürülerini gözlemledi.

[17/23] İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde görülen yunusları sırt yüzgecindeki izlerden kimliklendiren uzman ekipler, kayıt altına aldıkları yunusların hareketlerinden yola çıkarak denizdeki ekosisteme ve canlı popülasyonuna dair ipuçları elde ediyor. Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) ile Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF-Türkiye) uzman ekipleri, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde yunus gözlemi için özel operasyon düzenliyor. AA ekibinin de eşlik ettiği çalışmada, uzmanlar botla sabah saatlerinde Heybeliada açıklarından Bostancı'ya, oradan da İstanbul Boğazı'na ilerleyerek yunus sürülerini gözlemledi.

[18/23] İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde görülen yunusları sırt yüzgecindeki izlerden kimliklendiren uzman ekipler, kayıt altına aldıkları yunusların hareketlerinden yola çıkarak denizdeki ekosisteme ve canlı popülasyonuna dair ipuçları elde ediyor. Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) ile Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF-Türkiye) uzman ekipleri, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde yunus gözlemi için özel operasyon düzenliyor. AA ekibinin de eşlik ettiği çalışmada, uzmanlar botla sabah saatlerinde Heybeliada açıklarından Bostancı'ya, oradan da İstanbul Boğazı'na ilerleyerek yunus sürülerini gözlemledi.

[19/23] İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde görülen yunusları sırt yüzgecindeki izlerden kimliklendiren uzman ekipler, kayıt altına aldıkları yunusların hareketlerinden yola çıkarak denizdeki ekosisteme ve canlı popülasyonuna dair ipuçları elde ediyor. Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) ile Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF-Türkiye) uzman ekipleri, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde yunus gözlemi için özel operasyon düzenliyor. AA ekibinin de eşlik ettiği çalışmada, uzmanlar botla sabah saatlerinde Heybeliada açıklarından Bostancı'ya, oradan da İstanbul Boğazı'na ilerleyerek yunus sürülerini gözlemledi.

[20/23] İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde görülen yunusları sırt yüzgecindeki izlerden kimliklendiren uzman ekipler, kayıt altına aldıkları yunusların hareketlerinden yola çıkarak denizdeki ekosisteme ve canlı popülasyonuna dair ipuçları elde ediyor. Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) ile Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF-Türkiye) uzman ekipleri, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde yunus gözlemi için özel operasyon düzenliyor. AA ekibinin de eşlik ettiği çalışmada, uzmanlar botla sabah saatlerinde Heybeliada açıklarından Bostancı'ya, oradan da İstanbul Boğazı'na ilerleyerek yunus sürülerini gözlemledi.

[21/23] İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde görülen yunusları sırt yüzgecindeki izlerden kimliklendiren uzman ekipler, kayıt altına aldıkları yunusların hareketlerinden yola çıkarak denizdeki ekosisteme ve canlı popülasyonuna dair ipuçları elde ediyor. Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) ile Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF-Türkiye) uzman ekipleri, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde yunus gözlemi için özel operasyon düzenliyor. AA ekibinin de eşlik ettiği çalışmada, uzmanlar botla sabah saatlerinde Heybeliada açıklarından Bostancı'ya, oradan da İstanbul Boğazı'na ilerleyerek yunus sürülerini gözlemledi.

[22/23] İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde görülen yunusları sırt yüzgecindeki izlerden kimliklendiren uzman ekipler, kayıt altına aldıkları yunusların hareketlerinden yola çıkarak denizdeki ekosisteme ve canlı popülasyonuna dair ipuçları elde ediyor. Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) ile Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF-Türkiye) uzman ekipleri, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde yunus gözlemi için özel operasyon düzenliyor. AA ekibinin de eşlik ettiği çalışmada, uzmanlar botla sabah saatlerinde Heybeliada açıklarından Bostancı'ya, oradan da İstanbul Boğazı'na ilerleyerek yunus sürülerini gözlemledi.

[23/23] İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde görülen yunusları sırt yüzgecindeki izlerden kimliklendiren uzman ekipler, kayıt altına aldıkları yunusların hareketlerinden yola çıkarak denizdeki ekosisteme ve canlı popülasyonuna dair ipuçları elde ediyor. Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) ile Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF-Türkiye) uzman ekipleri, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde yunus gözlemi için özel operasyon düzenliyor. AA ekibinin de eşlik ettiği çalışmada, uzmanlar botla sabah saatlerinde Heybeliada açıklarından Bostancı'ya, oradan da İstanbul Boğazı'na ilerleyerek yunus sürülerini gözlemledi.