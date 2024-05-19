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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla temsilci gençler ve sporcularla birlikte Anıtkabir’i ziyaret ediyor
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yat yarışları nedeniyle askıya alındı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yat yarışları nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı.

Berfin Kıraç  | 19.05.2024 - Güncelleme : 19.05.2024
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yat yarışları nedeniyle askıya alındı

Istanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Boğaz'daki gemi trafiği sabah saatlerinden itibaren çift yönlü olarak durduruldu.

Boğaz'ın Çırağan Sarayı-Beykoz/Fenerbahçe-Moda parkurunda yapılacak "TAYK Trofesi 3. Ayak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı - İDO Kupası İstanbul Boğazı Yat Yarışları" 18.00'e kadar sürecek.



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