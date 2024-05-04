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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yat yarışları nedeniyle askıya alındı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, yat yarışları nedeniyle sabah saatlerinden itibaren çift yönlü askıya alındı.

Zeynep Rakipoğlu  | 04.05.2024 - Güncelleme : 04.05.2024
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yat yarışları nedeniyle askıya alındı

Istanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığının koordinatörlüğünde BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap Boğaz ve Şamandıra Yarışı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, yarışlar nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 08.40'tan itibaren çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

İstanbul Boğazı'nda yarın da yat yarışları gerçekleştirilecek.

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