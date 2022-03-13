Dolar
14.76
Euro
16.16
Altın
1,985.55
ETH/USDT
2,582.80
BTC/USDT
39,007.00
BIST 100
2,053.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da “Kaan Uygulama Eğitimleri Açılış Programı”nda konuşuyor. İstanbul'da kar yağışının beyaza bürüdüğü Yavuz Sultan Selim Camisi havadan görüntülendi. -VTR
logo
Gündem

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü kapatıldı.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 13.03.2022
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

İstanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda Yeniköy-İstinye arasında görüş mesafesinin 100 metre olarak rapor edildiği belirtildi.

İstanbul Boğazı'nın tamamında yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle deniz trafiğinin saat 11.20'den itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedilen açıklamada, yerel trafiğe gerekli uyarıların tüm sektörlerce yapıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 20 bin 465 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 967 bini geçti
Çin'de son 24 saatte 588, Hong Kong'da 29 bin 381 Kovid-19 vakası tespit edildi
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı
Türkiye'de 25 bin 401 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

İstanbul'un bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı başladı

Eskişehir'de öğrencileri taşıyan minibüsle kamyon çarpıştı, 16 kişi yaralandı

Denizli-Antalya kara yolunda buzlanma nedeniyle araç kuyrukları oluştu

Denizli-Antalya kara yolunda buzlanma nedeniyle araç kuyrukları oluştu
Kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor

Kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor
Denizli-Antalya ve Isparta-Burdur-Antalya kara yolu ulaşıma açıldı

Denizli-Antalya ve Isparta-Burdur-Antalya kara yolu ulaşıma açıldı