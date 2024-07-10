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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü geçici olarak askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını bildirdi.

Mustafa Çalkaya  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü geçici olarak askıya alındı

Ankara

Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, "LIONFISH" isimli gemide yaşanan makine arızası nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

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