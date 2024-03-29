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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı gemi trafiği, bir kargo gemisinde meydana gelen dümen arızası dolayısıyla geçici olarak çift yönlü durduruldu.

Erhan Cihan Ünal  | 29.03.2024 - Güncelleme : 29.03.2024
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı Fotoğraf: İslam Yakut/AA

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin Kandilli önlerinde SEA TURTLE isimli genel kargo gemisinin dümen arızası yaşaması nedeniyle geçici olarak çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

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