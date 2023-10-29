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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100. Yıl Hitabı'nı gerçekleştiriyor. Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet Bayramı Kutlama Etkinlikleri düzenleniyor
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İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla geçit töreni düzenlendi

29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla geçit töreni düzenlendi Fotoğraf: Arife Karakum/AA

İstanbul

Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet Bayramı Kutlama Etkinlikleri düzenlendi.

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