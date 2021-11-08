İstanbul Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle transit gemi geçişleri askıya alındı.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinden itibaren kent genelinde de etkili olan sis, İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı saat 14.45 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine durduruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.