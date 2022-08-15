Dolar
17.96
Euro
18.30
Altın
1,779.98
ETH/USDT
1,907.80
BTC/USDT
24,162.00
BIST 100
2,857.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul Boğazı sağanak yağışın ardından renk değiştirdi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası Göksu ve Küçüksu derelerinden gelen çamurlu suyun İstanbul Boğazı ile buluşmasıyla deniz kahverengiye dönüştü.

Semra Orkan   | 15.08.2022
İstanbul Boğazı sağanak yağışın ardından renk değiştirdi Fotoğraf: Ali Atmaca - AA

İstanbul

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Anadolu yakasında sabah saatlerinde başlayan sağanakla Göksu ve Küçüksu derelerinden gelen çamurlu su, İstanbul Boğazı'na aktı. Çamurlu su Boğaz'ın mavi sularının değişmesine neden oldu.

Kahverengiye dönüşen İstanbul Boğazı suları havadan da görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden Sinop ve çevresinde kuvvetli sağanak uyarısı
Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti
Dışişlerinden Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a Kıbrıs cevabı: Türkiye'nin 1974'teki müdahalesi yasal ve meşru
İstanbul Boğazı sağanak yağışın ardından renk değiştirdi
'Asrın felaketi'ni yaşayan Gölcük depremin izlerini sildi

Benzer haberler

Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul Boğazı sağanak yağışın ardından renk değiştirdi

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Mudurnu'da sel hasara neden oldu

Mudurnu'da sel hasara neden oldu
Tekirdağ'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Tekirdağ'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı
İstanbul'da kuvvetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi

İstanbul'da kuvvetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet