İstanbul Boğazı, petrol platformunun geçişi sonrası gemi trafiğine açıldı
İstanbul Boğazı'nda dev petrol platformunun geçişi dolayısıyla çift yönlü askıya alınan gemi trafiği, güney-kuzey yönlü açıldı.
İstanbul
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, Transocean Barents isimli sondaj gemisi geçişinin tamamlanmasına müteakip güney-kuzey yönlü olarak açıldı." ifadesine yer verildi.
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, saat 06.50 itibarıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alınmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.