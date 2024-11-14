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İstanbul Boğazı, petrol platformunun geçişi sonrası gemi trafiğine açıldı

İstanbul Boğazı'nda dev petrol platformunun geçişi dolayısıyla çift yönlü askıya alınan gemi trafiği, güney-kuzey yönlü açıldı.

Gökçe Karaköse  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
İstanbul Boğazı, petrol platformunun geçişi sonrası gemi trafiğine açıldı

İstanbul

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, Transocean Barents isimli sondaj gemisi geçişinin tamamlanmasına müteakip güney-kuzey yönlü olarak açıldı." ifadesine yer verildi.

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, saat 06.50 itibarıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alınmıştı.

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