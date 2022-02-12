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İstanbul Boğazı, arızalanan yük gemisi nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı, Liberya bayraklı 295 metre boyunda ve yaklaşık 170 bin ton kömür yüklü "CHENG MAY" isimli geminin makine arızası yapması nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı.

Zeynep Rakipoğlu, Lale Bildirici Büyükkarakaya   | 12.02.2022
İstanbul Boğazı, arızalanan yük gemisi nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Liberya bayraklı 295 metre boyundaki "CHENG MAY" isimli yük gemisinin, Kolombiya'dan Zonguldak Limanı'na Kurtarma-6 römorkörü refakatinde seyir halindeyken İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yaptığı belirtildi.

Geminin kurtarılması için Kurtarma-1, Kurtarma-5, Kurtarma-11 römorkörleri ile KEGM-3 botunun bölgeye ivedilikle sevk edildiği belirtilen açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. CHENG MAY isimli gemi, yaklaşık 170 bin ton kömür yüklü." bilgisi paylaşıldı.

Valiliğin açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise Liberya bayraklı 295 metre boyundaki CHENG MAY isimli dökme yük gemisinin saat 16.45 sıralarında makine arızası yapması üzerine bölgeye ivedilikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma Römorkörleri ile Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı ekiplerinin sevk edildiği belirtilerek, "Yaklaşık 170 bin ton kömür yüklü gemi arızası nedeniyle, İstanbul Boğazı geçici olarak deniz trafiğine kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.


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