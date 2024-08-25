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İstanbul Boğazı arıza yapan gemi nedeniyle trafiğe kapatıldı

Enes Duran  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
İstanbul Boğazı arıza yapan gemi nedeniyle trafiğe kapatıldı

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nın, bir gemide meydana gelen makina arızası nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı gemi trafiği, "Sredina" adlı tankerin makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

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