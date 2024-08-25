İstanbul Boğazı arıza yapan gemi nedeniyle trafiğe kapatıldı
Ankara
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nın, bir gemide meydana gelen makina arızası nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı gemi trafiği, "Sredina" adlı tankerin makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.