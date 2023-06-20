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İstanbul Avrupa Yakası için gök gürültülü sağanak uyarısı

Esra Ağaçyetiştiren  | 20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
İstanbul Avrupa Yakası için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

İstanbul Avrupa Yakası'nda gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden açıklamaya göre, saat 19.00'a kadar İstanbul Avrupa Yakası'nda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

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