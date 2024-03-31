İstanbul, Ankara ve İzmir adayları oylarını kullanıyor
İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullanıyor.
İstanbul/Ankara
İBB Başkan adayı Murat Kurum, oyunu Kağıthane'de kullandı
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, oyunu Kağıthane'de kullandı.
Murat Kurum ile eşi Şengül ve oğlu Mehmet Kurum, oyunu kullanmak için saat 11.15'te Kağıthane İmece İlkokulu'na geldi.
Alkışlar eşliğinde karşılanan ve sevgi gösterisinde bulunulan Murat Kurum, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.
1166 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren Kurum, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Kurum, eşi ve oğlu, gerekli kontroller için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.
İBB Başkan adayı Kurum, daha sonra kabine geçip oyunu kullandı.
Sandık görevlilerine başarı dileyen Kurum, "Allah hayırlı, uğurlu eylesin. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun." diyerek, eşi, oğlu ve kızı Zehra ile zarfı sandığa attı.
"Oyumuzun İstanbul'umuza, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum"
Ailesiyle birlikte geldiği Kağıthane İmece İlkokulu'nda oyunu kullanan Murat Kurum, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kurum, üç aydır projelerini, hayallerini İstanbullularla paylaştıklarını dile getirerek, kendisini bir kardeşleri, evlatları gibi ağırladıkları için vatandaşlara teşekkür etti.
Üç aylık seçim sürecinin sonunda eşi Şengül Kurum ile birlikte sandığa geldiklerini ve burada oğlu Mehmet Kurum'un da ilk kez oy kullandığını aktaran Kurum "Oyumuzun İstanbul'umuza, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.
Büyük bir demokrasi şöleni yaşanması temennisinde bulunan Kurum, "Bugün İstanbul'da İstanbul'un geleceği, çocuklarımızın geleceği adına çok önemli bir karar vereceğiz. Hem deprem riskinin ortadan kaldırılması, hem trafiğin çilesinin bitirilmesi, hem de İstanbul'da yaşayan her bir vatandaşımızın huzur ve güvenle yaşayabileceği adımı inşallah sandıkta hep birlikte atmış olacağız." ifadelerini kullandı.
"Coşkuyu tüm İstanbullu hemşerilerimizle paylaşacağız"
Seçmenlere seslenen Kurum, "Ben buradan tüm vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarını, sandıklarına sahip çıkmalarını istiyorum. Gitsinler oylarını kullanıp kullandıkları oylara, sandıklara sahip çıksınlar. Saat 17.00'de oy verme işlemi bitecek, 17.00'den önce bütün vatandaşlarımız oylarını kullansınlar." diye görüş sundu.
Seçim sürecinde her gün 31 Mart'ı dile getirerek, "31 Mart gelecek yüzler gülecek, 31 Mart'ta güneş doğacak." dediklerine işaret eden Kurum, "İnşallah bugün erken bir bayramı da tüm İstanbullularla birlikte kutlayacağız. Önce il binamızda ardından da Saraçhane'de bu coşkuyu tüm İstanbullu hemşerilerimizle paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Hem ihtiyaç giderme hem de süreci birebir takip etme adına seçim sonuçlarını AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasında teşkilat mensuplarıyla, seçim koordinasyon merkezleriyle takip edeceklerini anlatan Kurum, seçim çalışmalarını 90 gündür takip eden basın mensupları ile basın kuruluşlarına, AK Parti teşkilatına ve belediye başkanlarına teşekkür etti.
Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bu süreçte yanlarında olduğu ve kendilerini desteklediği için teşekkürlerini sundu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'ye de teşekkürlerini ileten Kurum, "En büyük teşekkür Türk milletine. Sağ olsunlar. İnşallah onların rüyasını hep birlikte bu akşam gerçekleştireceğiz." dedi.
Kurum'un eşi Şengül Kurum da seçimin Türkiye'ye, millete ve İstanbul'a hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "İnşallah bizim mutlu olacağımız bir seçim sonucu olur diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.
İBB Başkan adayı Kavuncu, oyunu Eyüpsultan'da kullandı
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Eyüpsultan'da kullandı.
Eşi Hülya ve kızı İlay Gökçe'yle beraber Göktürk Turgut Özal Ortaokulu'na gelen Kavuncu, "2254" numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Sandık görevlileri ile tek tek tokalaşan Kavuncu, daha sonra oylarının bulunduğu zarfı sandığa attı.
Kavuncu, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimlerin ülke için hayırlı olması dileğinde bulundu.
Akşam seçim sonuçlarını değerlendireceklerini dile getiren Kavuncu, "Her türlü bağrışa çağrışa, her türlü zorlamalara rağmen güzel bir kampanya süreci götürdük. Dilimizi bozmadık ve memleketimiz için, iyi olması için, demokrasinin hakim olması için bizimle beraber birçok parti bu yarışa girdi." dedi.
Bir seçmen açıklamaya tepki gösterdi
Bu sırada kendisine "Burası propaganda yeri mi? Ayıp yani hiç yakışmıyor." diyerek tepki gösteren bir vatandaşa cevap veren Kavuncu, "Biz hukuk, nizam neyse ona uyuyoruz. Tahammül edeceksiniz, demokrasiye tahammül edeceksiniz." ifadelerini kullandı.
Kavuncu, konuşmasının devamında basın açıklaması yapmalarına bile tahammül edilmediğini söyledi.
Hemen hemen her siyasi parti liderinin oy kullandığı okulun çıkışında basın açıklaması yaptığını anlatan Kavuncu, "Bunu bir parti yapınca normal, başkası yapınca rahatsız olacak bir hale sokmanın hiç bir anlamı yok." diye konuştu.
Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok oyunu Kocatepe İlkokulu'nda
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, "Seçimler, Ankara'mıza, başkentimize, ülkemize hayırlı olsun. Hayırlı hizmetlere vesile olsun. Kazanan, ülkemiz ve şehirlerimiz olsun." dedi.
Altınok, oyunu Keçiören Karargahtepe Mahallesi'ndeki Kocatepe İlkokulu'nda 4382 numaralı sandıkta kullandı.
Turgut Altınok, okula, eşi, çocukları ve torunlarıyla evinden yürüyerek geldi.
Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Altınok, basın mensuplarına ilgilerinden dolayı teşekkür etti, milletin iradesine sahip çıkacaklarını ve saygı duyacaklarını söyledi.
Ankara'nın sıradan bir başkent olmadığını, Milli Mücadele'nin de merkezi olduğunu belirten Altınok, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara ziyaretinde ilk olarak Keçiören'e geldiğini söyledi.
Oy kullandığı okulun, Milli Mücadele merkezinin ve Misakımilli sınırlarının çizildiği anlara şahitlik eden bir merkez olduğunu dile getiren Altınok, "Daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin varoluş destanının yazıldığı yerdeyiz. Yani Karargahtepe Mahallesi'ndeyiz. Seçimler, Ankara'mıza, başkentimize, ülkemize hayırlı olsun. Hayırlı hizmetlere vesile olsun. Kazanan, ülkemiz ve şehirlerimiz olsun." diye konuştu.
Altınok, seçim sonucunu AK Parti Ankara İl Teşkilatı ile takip edeceğini belirtti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, oyunu kullandı
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yoktur, inşallah akşam dokuzdan sonra belediyenin bahçesinde buluşmak üzere." dedi.
Mansur Yavaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için eşi Nursen Yavaş, kayınvalidesi, kızları, damatları ve torunlarıyla oy kullanacağı Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geldi.
Yavaş, oyunu eşi ve torunuyla "4101" numaralı sandığa attı.
Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Yavaş, "Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yoktur, inşallah akşam dokuzdan sonra belediyenin bahçesinde buluşmak üzere." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.