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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar anısına Sakarya'da 6 bin fidan dikildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren çocuklar anısına, Sakarya'da 6 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Davut Genç  | 21.12.2023 - Güncelleme : 21.12.2023
İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar anısına Sakarya'da 6 bin fidan dikildi

Sakarya

Valilik himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ve Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünün destekleriyle, İsrail'in bombardımanlarında Gazze'de yaşamını yitiren 8 binden fazla çocuğun anısının yaşatılması için kent genelindeki okul ve kurumlarda eş zamanlı fidan dikme etkinliği düzenlendi.

"En uzun gecede toprakla buluşan her fidan Gazze'de hayatının baharında yitirilen bir can" sloganıyla yapılan etkinlik kapsamında, Adapazarı Sait Faik Abasıyanık Ortaokulu yöneticileri, öğretmen ve öğrencileri de fidanları okulun bahçesine dikti.

Etkinliğe, Vali Vekili Ersin Emiroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Adapazarı Orman İşletme Müdürü Serdar Kabakçı da katıldı.

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İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar anısına Sakarya'da 6 bin fidan dikildi

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