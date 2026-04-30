İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı İstanbul'da kınandı Filistin'e Destek Platformu'nun da aralarında bulunduğu bazı sivil toplum kuruluşları, İsrail ordusunun, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti.

Akşam namazının ardından Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde toplanan gruptakiler, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önüne yürüdü.

Burada basın açıklaması yapan Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İsrail'in insanlığın sesi olan Sumud Filosu'na yaptığı saldırıya karşı burada bulunduklarını söyledi.

Kabaktepe, "İsrail ne kadar haydutluk yapsa da biz, Filistin'in Gazze'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Burada mazlumun yanında, zalimin karşısında olduğumuzu haykırıyoruz." dedi.

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Genel Başkanı Rıdvan Kaya ise filodakilerin İsrail tarafından engellendiğini dile getirdi.

Kaya, "Belki yardımları Gazze'ye hiç ulaşmayacak ama biz şunu biliyoruz ki Sumud Filosu'ndakilerin ve bizlerin duaları, sesleri çoktan Gazze'ye ulaştı. Oradaki direnişte bir ve beraber olmanın sevincini, gururunu bugüne kadar yaşadık. İnşallah bugünden sonra da asla üzerimizden eksik olmayacak." diye konuştu.

"Bunlar, Gazze'de 80 bin yavrumuzu, insanımızı, Müslüman'ı katletti"

Yeni Bir Dünya Sanayici ve İş Adamları Derneği (YENİAD) Genel Başkanı Selman Esmerer de İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'ndaki 22 gemiye müdahale etmesinin ardından bütün dünyanın ayağa kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Filoda bulunanların Gazze'deki mazlumların yanında olmayı gaye edindiğine değinen Esmerer, "Bu katillere yeryüzünü dar etmemiz gerekir. Bunlar, Gazze'de 80 bin yavrumuzu, insanımızı, Müslüman'ı katletti. 200 bin insanımızı yaraladı." ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim okunan protestoda İsrail aleyhine çeşitli sloganlar atıldı.