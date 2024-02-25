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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in işgal ve ilhakına dair sunum yapacak Dışişleri Bakanlığı heyeti Lahey'e geldi

Uluslararası Adalet Divanında, İsrail'in, Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin, Türkiye'nin gerçekleştireceği sözlü sunumu yapacak Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız başkanlığındaki heyet, Lahey'e geldi.

Selman Aksünger  | 25.02.2024 - Güncelleme : 26.02.2024
İsrail'in işgal ve ilhakına dair sunum yapacak Dışişleri Bakanlığı heyeti Lahey'e geldi Fotoğraf: Selman Aksünger/AA

Lahey

Bakan Yardımcısı Büyükelçi Yıldız ve Dışişleri Bakanlığında Daire Başkanı Derviş Fikret Ünal'dan oluşan heyeti, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal ve Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy karşıladı.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin, bugün UAD'de Türkiye adına sözlü sunum yapacağını belirtti.

UAD'deki duruşmalarda Türkiye adına sözlü beyanda bulunacak Yıldız'a, Lahey Büyükelçisi Ünal, Lahey Büyükelçiliği'nden Elçi-Müsteşar Pınar Gülün Kayseri, Müsteşar Recep Köşker, Adalet Müşaviri Abdullah Ömeroğlu, ikinci katipler Ozan Can Gümüş ve Baran Volkan Ateş eşlik edecek.

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