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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Sakarya'da protesto edildi

Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, ellerinde pankart ve dövizlerle Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplandı.

Uğur Subaşı  | 01.06.2024 - Güncelleme : 01.06.2024
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Sakarya'da protesto edildi

Sakarya

Grup adına açıklama yapan Filistin Öğrenci Topluluğu Başkanı Filistinli Asım Hüseyin, Gazze'nin ümmet için mücadele ettiğini belirterek, "ABD'nin sınırsız silah ve cephane desteğine sahip siyonist rejim; Filistin topraklarında direniş imkanı yeşermesin, Filistin halkının işgal edilmiş topraklarında ve evlerinde Yahudi işgalciler rahatlıkla otursun, işgal sürekli ve kalıcı hale gelsin istiyor." dedi.

Hüseyin, İsrail'in saldırılarının 8 aydır sürdüğünü dile getirerek, zulüm ve soykırımı kınadıklarını kaydetti.

İsrail'in Refah kentindeki sivillere yönelik saldırılarına değinen Hüseyin, "İsrail'in karanlık tarihine bir utanç sayfası daha eklendi. İsrail'in amacı işgal etmek istediği toprakları Filistinliler için güvensiz yerler haline getirip onları göçe zorlamak." diye konuştu.

Hüseyin, Gazze'deki soykırımın medyanın gündeminde olduğuna işaret ederek, "Bugün Filistin'de ve dünyada siyonist işgali durdurmanın yolu; onlara karşı her cephede kuvvet biriktirmek, başta Filistin olmak üzere nerde siyonizmi destekleyen varsa ona dünyayı dar etmek. Bir mazlumun rahat uyuyamadığı yerde bin zalimin de yataklarında rahat uyumaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İslam dünyasına birlik çağırısı yapan Hüseyin, Gazze'ye sahip çıkacaklarını vurguladı.


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