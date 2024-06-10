Dolar
32.36
Euro
34.82
Altın
2,310.17
ETH/USDT
3,674.70
BTC/USDT
69,550.00
BIST 100
9,997.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Kocaeli'de protesto edildi

Kocaeli'de çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, yarın yapılacak büyük Filistin eylemi öncesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Tahir Turan Eroğlu  | 10.06.2024 - Güncelleme : 10.06.2024
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Kocaeli'de protesto edildi Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu/AA

Kocaeli

"Kocaeli Filistin İçin Ayakta" sloganıyla şehir merkezindeki Mimar Sinan, Turgut Özal, Necmettin Erbakan ve Adnan Menderes üst geçitlerinde buluşan 200'ü aşkın sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi, köprülere İsrail'i kınayan pankartlar astı.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan grup, üst geçitleri kullanan vatandaşları yarınki "Kocaeli Büyük Filistin Eylemi"ne davet etti.

Filistin'deki insanlık dramını yansıtan kostümler giyen STK üyeleri, Mimar Sinan üst geçidinde bir süre yere yatarak vatandaşların dikkatini çekmeye çalıştı.

Öte yandan, İnterteks Fuar Alanı'nda toplanan motosikletliler, çekiciler, off-road tutkunları, ATV kullanıcıları, taksiler ve gönüllüler, araçlarıyla konvoy oluşturup D-100 kara yolunda üst geçitlerdeki eylemlere destek verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da konvoya, motosikletiyle eşlik etti.

Gruplar, konvoy geçişinin ardından Filistin bayrağı renkleriyle ışıklandırılan üst geçitlerden ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Kocaeli'de protesto edildi
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav adaylarının alan bazlı taban puanları açıklandı
Bakan Uraloğlu: Slovenya'nın Filistin devletini resmen tanıyarak meselenin kalıcı çözümüne destek vermesi takdire şayan
Gaziantep'te fıstık ve zeytin bahçelerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Benzer haberler

BMGK'de, Biden'ın açıkladığı Gazze’de ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı kabul edildi

BMGK'de, Biden'ın açıkladığı Gazze’de ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı kabul edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Kocaeli'de protesto edildi

Gazze'deki hükümet: Yüzer iskele, bölgedeki felaket niteliğindeki insani durumu iyileştirmedi

BM: Filistinli kadınların liderliğindeki kuruluşlar, zorlu şartlarda faaliyetlerini sürdürüyor

BM: Filistinli kadınların liderliğindeki kuruluşlar, zorlu şartlarda faaliyetlerini sürdürüyor
BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in "esir kurtarma operasyonunda" yüzlerce Filistinliyi öldürmesini kınadı

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in "esir kurtarma operasyonunda" yüzlerce Filistinliyi öldürmesini kınadı
BAE'den Gazze'de "acil ve kalıcı ateşkes" çağrısı

BAE'den Gazze'de "acil ve kalıcı ateşkes" çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet