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İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yönelik protestolar sürüyor

Gaziantep'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e Lanet" etkinliğiyle, Bitlis'in Hizan ilçesinde de düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Mehmet Akif Parlak, İlhan Eren İnan  | 31.12.2023 - Güncelleme : 31.12.2023
İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yönelik protestolar sürüyor Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak - AA

Gaziantep/Bitlis

Gaziantep'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e Lanet" etkinliğiyle protesto edildi.

Kudüs Platformu ile Filistin'e Destek Platformunca düzenlenen program kapsamında vatandaşlar Kırkayak Parkı'nda toplandı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Filistin'e selam direnişe devam", "Kahrolsun İsrail", sloganları atan vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Grup adına açıklama yapan İbrahim Özmantar, Gazze'de insanlık dramının yaşandığını söyledi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde milyonlarca insanın Filistin'e destek vermek için gösteriler yaptığını ifade eden Özmantar, "Hamas topraklarını ve namusunu koruyan bir direniş hareketidir. Bütün dünya Hamas'ı bir terör örgütü olarak görse bile bu toprakların çocukları için bir direniş hareketidir. Hamas bütün dünyaya özgürlük dersi veriyor." dedi.

Program, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından son buldu.

Bitlis

Bitlis'in Hizan ilçesinde düzenlenen yürüyüşte İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

İHH Hizan Şubesi öncülüğünde düzenlenen program kapsamında bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, ilçedeki Bediüzzaman Camisi önünde toplandı.

Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine dövizler taşıyan grup, öğretmenevine kadar yürüdü.

Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi.

İHH Hizan Temsilcisi Murat Yaşar, İsrail'in Filistin'de yıllardır zulüm yaptığını, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını daha da artırdığını söyledi.

Filistin'deki soykırıma karşı farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini belirten Yaşar, şunları kaydetti:

"Tarihin en büyük yıkım ve soykırımına şahit oluyoruz. Gazze'de gözler önünde katliamlar yapılıyor. Bebeklerin ve çocukların parçalanmış bedenleri yüreğimizi yakıyor. Tüm dünya siyonist İsrail'in hukuk tanımaz ve had bilmez zulmüne karşı sessiz kalıyor. Sivillerin yaşam hakkı, güvenliği her zamanki gibi hiçe sayılıyor. Barbarca saldırılar, soykırımcı İsrail'in hadsizliğini ve hukuksuzluğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve masum insanların ölümüne neden olanlar adalet önünde ailen hesap vermelidir. Birleşmiş Milletler, İsrail'e yönelik aldığı kararları uygulamalı, bebek katili siyonistler Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmalı."

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