İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
İstanbul
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, İsrail'in 14 yıl önce Mavi Marmara gemisine yaptığı saldırıda yaşamını yitirenleri anmak ve Gazze'deki soykırıma tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenlendi.
Beyazıt Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, boyunlarında kefiye, ellerinde "Filistin özgür olana dek" afişi, Türk ve Filistin bayrakları ile kelime-i tevhit yazılı flamalarla yürüyüşe geçti.
Yürüyüş boyunca "Nehirden denize özgür Filistin", "Mavi Marmara onurumuzdur", "Direnişin adı Mavi Marmara", "Katil İsrail, işbirlikçi Amerika" sloganları atan kalabalık, 31 Mayıs 2010'da İsrail'in Mavi Marmara gemisine gerçekleştirdiği saldırıda yaşamını yitirenlerin anıldığı pankartlar da taşıdı.
Ayasofya Meydanı'nda biten yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim okundu.
Alandaki katılımcılara hitap eden Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, İsrail'in, "Gazze Özgürlük Filosu"nda yer alan Mavi Marmara gemisine düzenlendiği saldırının üzerinden 14 yıl geçtiğini, o günkü saldırıda yakınlarını kaybeden çocukların, gençlerin bugün büyüdüğünü ve tekrar Akdeniz'e, Gazze'deki ablukayı kaldırmak üzere yola çıkmaya hazırlandıklarını söyledi.
Songür, Filistin'e hareket edecek yeni filoya ilişkin, "Bundan birkaç ay önce yeni bir özgürlük filosu için gemiler aldık. Gemilerin alım süreçlerinde onlarca sabotaja uğradık. İsrail özellikle kendi limanlarında bu gemileri hep durdurmaya çalıştı, teknik olarak önümüze arızalar çıkardılar, prosedürel engeller çıkarmaya çalıştılar ve en sonunda gemimizin bayraklarını düşürerek bu gemileri şu an Tuzla Limanı'na hapsettiler." diye konuştu.
Neredeyse 8 aydan bu yana Filistin'deki saldırıların bitmesi için devletlerin bir şey yapmasını beklediklerini dile getiren Songür, devletler bir şey yapamıyorsa siviller olarak kendilerinin dünyanın dört bir yanından yola çıkmak için hazır olduklarını kaydetti.
Fransız aktivist Frank Romano, 14 yıl önceki Özgürlük Filosu'na değinip, tekrar yola çıkmak istediklerini belirterek, Mavi Marmara'yı onurlandırmak ve Filistinlilerin davasını devam ettirmek için Özgürlük Filosu'nu tekrar Gazze'ye göndermek zorunda olduklarını söyledi.
İHH Yönetim Kurulu Üyesi ve Genç İHH Başkanı Muhammet Cihat Çelik, Mavi Marmara saldırısını anarak, şunları kaydetti:
"10 şehit verdik, İsrail o dönem zannetti ki 'Böyle bir şey yaparsam bu Müslümanlar korkar, yerine oturur. Bir daha böyle bir şeye asla cüret edemezler.' Ancak beklediği gibi olmadı. 14 senedir ne şehitlerimizi ne Filistin davasını ne Gazze'yi unuttuk ne de mücadeleyi bıraktık. Mavi Marmara bir uyanış, diriliş, direniş oldu. Mavi Marmara bir nesil yetiştirdi ve işte şimdi o nesillerle çalışmaya devam ediyoruz."
Eylem konuşmaların ardından yapılan duayla son buldu.
Sakarya
Sakarya'da sivil toplum kuruluşlarınca "Büyük Filistin Yürüyüşü" gerçekleştirildi.
"Sakarya Filistin'in Yanında" temasıyla düzenlenen yürüyüşe katılanlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla Millet Bahçesi önünde toplandı.
Ellerinde dövizler taşıyan gruptakiler, Atatürk Kültür Merkezi önüne kadar yürüdü. Gruptakiler, yürüyüş boyunca sloganlar atarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
Yürüyüşün tamamlanmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.
Programda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bugüne kadar tarihi yanlış öğretenlere hesap sorulması, Müslümanları bölmeye çalışanlara da "dur" denilmesi gerektiğini söyledi.
Alemdar, "Televizyonları açtığımızda görmeye kalplerimizin dayanamadığı, sözleri işittiğimizde ruhlarımızın sızladığı, hepimizin gönlü yanarak insanlığımızdan utandığımız görüntülere 'dur' deme zamanıdır." dedi.
Filistin, Gazze ve Kudüs'ün, sadece Filistinlilerin değil, inananların ve bütün Müslümanların olduğunu vurgulayan Alemdar, oraları savunmanın da sadece oradakilerin sorumluluğu olmadığını dile getirdi.
Alemdar, siyonizme karşı dik durulması, Müslümanların birbirine kenetlenmesi gerektiğini kaydetti.
Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Alemdar, boykotun önemine değinerek, insani olarak kalplerin el vermeyeceği katliamları yapan İsrail'e karşı duruşun netleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.
Hatay
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları oturma eylemiyle protesto edildi.
Sanayi Mahallesi Çaylı Caddesi'nde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) üyeleri, "Gazze tamamen abluka altında", "Sessiz olun, çocuklar ölüyor", "Nehirden denize kadar özgür Filistin" yazılı dövizler taşıdı.
Gazze'de hayatını kaybedenleri temsilen yere kefen seren katılımcılar, bir süre sessiz oturma eylemi yaptı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde lise öğrencileri, mezuniyet töreninde açtıkları pankartlarla İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti.
Samandağ Jan ve Suphi Beyluni Anadolu Lisesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.
Geçiş töreninde öğrenciler, Leve Palestina (Yaşasın Filistin) şarkısı eşliğinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına açtıkları pankartlarla tepki gösterdi.
İsrail'in saldırılarına tepki gösteren öğrencilere öğretmen ve veliler de alkışla destek verdi.
Bartın
Bartın'da Sivil İrade Platformu üyeleri, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek amacıyla yürüyüş yaptı.
Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan gruptakiler, pankart açarak Hükümet Caddesi'ne kadar yürüdü.
Gruptakiler, sloganlar atarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
Platform sözcüsü Gökhan Çanoğlu, yaptığı konuşmada, Gazzeliler için gidilebilecek güvenli bir mekanın, sığınacak emin bir çatının kalmadığını söyledi.
Çanoğlu, "Kuzeyden sürülen Gazze halkı Refah'taki çadır kamplarda çoluk çocuk demeden yangın bombalarıyla öldürülüyor. Gazze'nin yollarını tüketenler, insanlığın önündeki yolları ve seçenekleri de tüketti." dedi.
Artık insanlığın önünde iki yoldan başka yol kalmadığını dile getiren Çanoğlu, şunları kaydetti:
"Ya hak ve vicdan adına ayağa kalkıp 'dur' diyeceğiz ya da korkakça sıranın bize gelmesini bekleyeceğiz. Üzerimize doğan gün artık uzaktan izlemenin ya da zalimlerden insaf beklemenin günü değildir. Gün artık çelik gibi sert durmanın, tüm varlığıyla meydanda olmanın ve zalimin anlayacağı dilden konuşmanın günüdür.
Gün o gündür ki dağınık olanlar toplanmalı, ayrı duranlar yaklaşmalı, vicdan sahipleri insanlık paydasında birleşmelidir çünkü Refah'taki yangın eteklerimize sıçradı ve bu ateş bugün söndürülmezse bizi de tüm insanlığı da yakacaktır."
Konuşmaların ardından İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dua edildi.
Yürüyüşe, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik ve İl Genel Meclis Başkanı Turhan Kalaycı da katıldı.
Bingöl
Bingöl'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.
Kentteki sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen "Bingöl Gazze Barış Programı" kapsamında çok sayıda kişi Ulu Cami önünde bir araya geldi.
Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla buradan Kent Park'a kadar yürüdü.
Hamas Hareketi yöneticilerinden Talal Nassar'ın da katıldığı yürüyüşte "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atan katılımcılar, tekbir getirdi.
Nassar, Kent Parkı'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in işgaline karşı bir nesil mücadelesi yaptıklarını söyledi.
Selahaddin Eyyubi'nin Filistin'de bir özgürlük nesli yetiştirdiğini ifade eden Nassar, "O zaman bizim de Selahaddin'in yetiştirdiği gibi bir nesil yetiştirmemiz lazım. Filistin'de camilerin, hastanelerin nasıl bombalandığı ve çocukların vahşice katledilerek şehadet şerbetini içtiğini gördük." dedi.
Kent Park'ta çadırlar kuran katılımcılar, sabah namazına kadar burada nöbet tutacak.
Yozgat
Yozgat'ta İHH öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşte, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.
Terminal Kavşağı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen katılımcılar, tekbir getirerek "Katil İsrail Filistin'den defol", "Hamas'a selam direnişe devam" sloganları attı.
Cumhuriyet Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Şahin Kılıçarslan, insanlığın Filistin'de tarih boyunca en büyük zulümlerden birine şahitlik ettiğini söyledi.
İsrail'in, kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin Gazze'de soykırım suçu işlediğini belirten Kılıçarslan, "Filistin'de 15 bin çocuk, 10 bin kadın olmak üzere 40 bine yakın kişi şehit edildi. 100 bin kişi yaralanırken, on binlerce kişi ise kayıp. Kayıp insanların İsrail tarafından gömüldüğü toplu mezarlar her gün açığa çıkıyor." diye konuştu.
Etkinliğin sonunda dua edildi.
Adana
Adana'da bazı sivil toplum kuruluşları (STK), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla çadır nöbeti başlattı.
STK üyeleri, İsrail'in saldırılarına tepki göstermek için İnönü Parkı'nda bir araya geldi.
Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Başkanı Mahmut Eraslan, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı saldırı ve soykırımın devam ettiğini belirtti.
Saldırıların başladığı ilk günden bu yana 40 binden fazla Gazzelinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Eraslan, hayatını kaybedenlerin 15 binini çocukların oluşturduğunu bildirdi.
Eraslan, İslam'ın ayrım yapmadan can emniyetine kıymet verdiğini ifade ederek şunları söyledi:
"Her bir çocuk, yaşlı, kadın ve gencin, kısaca her bir can sahibinin yaşam hakkı kutsaldır. İki yüzlü Batı ve sözde İslam ülkeleri Gazze'deki kıyım karşısında 'üç maymunu' oynamaya devam ediyor. Böylece uluslararası insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi söylemlerinin birer hiç, kocaman bir yalan olduğu da ortaya çıkmıştır. Biz bunu haykırmak, bu iki yüzlüleri tekrar ifşa ve işaret etmek için buradayız. Filistin'de evleri bombalanan çocuk, kadın, yaşlı ve sivil insanların sığınmış olduğu çadırları dünyanın gözü önünde ateşe verip yakarlarken bu vahşeti sessizce seyredemezdik. İşte biz bunun için buradayız. Vicdan ve merhamet sahibi olan, gerek burada, gerek farklı il ve ülkelerde tepki veren, tavır koyan tüm kitleleri tebrik ediyoruz."
Konuşmanın ardından İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için dua eden STK üyeleri, daha sonra burada yarın sabah namazına kadar sürecek çadır nöbetini başlattı.
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.
İmaret Camisi'nin bahçesinde bir araya gelen grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Zafer Meydanı'na yürüdü.
Burada grup adına açıklama yapan Rıdvan Şener, Gazze için seslerini yükseltmeye devam edeceklerini söyledi.
Gazze'nin sağlık ihtiyacının gün geçtikçe arttığını vurgulayan Şener, şöyle konuştu:
"Şu an yetersiz hijyen koşullarından kaynaklı bildirilen bulaşıcı hastalık vaka sayısı 1 milyonun üzerinde. Gazze'de tedavi bekleyen 10 bin kanser hastası, ilaç eksikliğinden risk altında olan 350 bin kronik hasta var. Gazze, insani ve tıbbi yardım bekliyor. Bizler, burada İsrail'in zulmünü lanetlerken aynı zamanda Gazze'ye ulaşacak insani ve tıbbi yardımın birer gönüllüsü olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Tüm dünyada bizle aynı hassasiyeti paylaşan nice meslektaşımız olduğunu da çok iyi biliyoruz."
Gazze için eylem, dua ve boykot çağrısında bulunan Şener, "Hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına 'sessiz yürüyüş' kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz. Dünya yeni bir bahara gebeyken, biz vicdanımızla, şuurumuzla, duamızla, eylemimizle Gazze'deki kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz."diye konuştu.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta doktorlar ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.
Ali Sezai Parkında toplanan sağlıkçılar, ellerinde taşıdıkları dövizlerin yanı sıra Türk ve Filistin bayraklarıyla Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinden Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne sessizce yürüdü.
Grup adına açıklama yapan Uzman Doktor Celaleddin Turgut, Türkiye'deki hekimler ve sağlık çalışanları olarak "Sessiz Yürüyüş"le 29 haftadır Gazze için seslerini yükseltmeye devam ettikleri belirtti.
Binlerce insanın şehit edildiğine, evlerin, hastanelerin bombalandığına dikkati çeken Turgut, "Aylardır güvenli olduğu iddiasıyla insanların yönlendirildiği Refah, saldırı altında. İşgalci zalimler çadırlara sığınmış insanların üzerine bomba yağdırıyor. Her dakika önümüze bombalarla parçalanmış, yanmış çocuk cesetlerinin fotoğrafları düşüyor. Gidecek hiçbir yeri olmayan on binlerce mazlumun sesi arşı titretiyor." dedi.
Gazze'nin sağlık ihtiyacının gün geçtikçe arttığını vurgulayan Turgut, şunları kaydetti:
"Gazze de 7 Ekim'den bu yana 15 bini çocuk 46 bin insan katledildi. 80 bini aşkın kişi yaralı ve sakat kaldı. 2 milyon kişi yerinden edildi. Gazze de sağlık hizmeti durdu. 33 hastane, 55 sağlık tesisi saldırılarda kullanılmaz hale geldi. 160 sağlık tesisi, 130 ambulans hedef alınıp yok edildi. 496 sağlık personeli şehit oldu. 310 sağlık personeli tutuklandı. Yetersiz hijyen koşullarından kaynaklı bildirilen bulaşıcı hastalık vaka sayısı 1 milyonun üzerinde. Gazze de tedavi bekleyen 10 bin kanser hastası, ilaç eksikliğinden risk altında olan 350 bin kronik hasta var. Bizler burada alçak İsrail'in zulmünü lanetlerken aynı zamanda Gazze'ye ulaşacak insani ve tıbbi yardımın birer gönüllüsü olduğumuzu belirtmek istiyoruz."
Sağlıkçılar açıklamanın ardından dağıldı.
Kayseri
Kayseri'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına "Büyük Gazze Yürüyüşü" düzenlenerek tepki gösterildi.
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları ve Memur-Sen İl Temsilciliği öncülüğünde Kiçikapı Meydanı'nda toplanan grup, İsrail'in devam eden zulmünün son bulması için ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına açıklamada bulunan Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Emin Aslantürk, İsrail'in kanlı saldırılarına 8 aydan bu yana ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda gibi devletlerin sınırsız destek vermeye devam ettiğini söyledi.
Masum Filistin halkı ile aynı coğrafyanın insanı olan Arap ülkelerinin de Gazze soykırımının durdurulması için herhangi bir çaba içine girmediklerini ve sessizlik içinde din kardeşlerinin katledilmesini seyrettiklerini belirten Aslantürk, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin 7 Ekim'den bu yana Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve diğer yetkililer nezdinde savaşın durması için yaptığı yoğun diplomatik çabalardan da ne yazık ki akan kanı durduracak bir sonuca ulaşılamadı. Gazze ve Filistin'de bir Müslüman millet soykırımla yok edilmeye, koca dünya da bunu seyretmeye devam ediyor. Dünyanın sivil insanlarının, yönetimlerinin basiretsizce çoğu zaman İsrail'in yanında yer alarak, ortak olduğu Gazze soykırımına karşı Filistinli mazlumların yanında yer alması, insanlık adına umut verici erdemli bir harekettir. ABD'den Kanada'ya, İngiltere'den Almanya ve Belçika'ya, Endonezya'dan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne, Türkiye'den Orta Asya'ya kadar birçok coğrafyada, kadın erkek, yaşlı genç, sivil insanların, Filistinli masumlar için sokakları, meydanları, kampüsleri doldurup eylem yapmaları, insanlık vicdanı adına takdir edilesi destekler olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır."
Aslantürk, bir an önce ateşkes sağlanması ve akan kanın durdurulması için, vicdanını kaybetmemiş insanlığı harekete geçirmeye davet ettiklerini dile getirdi.
Basın açıklaması, dua edilmesiyle sona erdi.
Kayseri'de sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için "sessiz yürüyüş" düzenledi.
Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan grup, Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.
Burada grup adına açıklama yapan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ziya Sezer, Gazze'de zulüm ve soykırımın devam ettiğini söyledi.
Gazze'nin insani ve tıbbi yardım beklediğini belirten Sezer, "Türkiye'deki hekimler ve sağlık çalışanları olarak sessiz yürüyüşümüzün 29'uncu haftasında bıkmadan, usanmadan Gazze için sesimizi yükseltmeye devam ettiğimizi ve edeceğimizi belirtmek istiyoruz." dedi.
Sezer, işgalci İsrail'in Gazze'de zulüm ve soykırıma devam ettiğini vurgulayarak, "Kadın, erkek, çocuk, yaşlı binlerce insan şehit edildi, ediliyor. Evler, okullar ve hastaneler bombalanıyor. Gazze halkı abluka altında açlığa mahkum ediliyor. Tarihte belki de hiç görülmemiş biçimde aylardır güvenli olduğu iddiasıyla insanların yönlendirildiği Refah, saldırı altında. İşgalci zalimler çadırlara sığınmış insanların üzerine bomba yağdırıyor." diye konuştu.
Konya
Konya'da, Evrensel Hafızlar Derneği üyelerince İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.
Mevlana Meydanı'nda ikindi namazına müteakip toplanan dernek üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan attı.
Evrensel Hafızlar Derneği Genel Sekreteri Mustafa Yılmaz, yaptığı basın açıklamasında, Filistin'de tüm dünyanın gözleri önünde telafisi olmayan acılar ve eşi benzeri görülmemiş bir insanlık dramı yaşandığını söyledi.
Filistin'de 75 yılı aşkındır devam eden sistematik zulüm ve katliamın, artık soykırıma dönüştüğünü belirten Yılmaz, "Kana, talana, işgale doymayan siyonistler, her geçen gün Filistin'de işgali genişletmeye devam etmektedir." dedi.
Yılmaz, Gazze ve Kudüs başta olmak üzere Filistin'in asıl sahiplerine yönelik her türlü hak ihlalleri yapıldığını dile getirdi.
Gazze'nin, son saldırılarla dünyanın en büyük mezarlığına dönüşmek üzere olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:
"İsrail, hiçbir ayrım yapmadan hastanelere, sivil yerleşim yerlerine, ibadethanelere, uluslararası yardım kuruluşlarının bulunduğu bölgelere dahi havadan ve karadan saldırmakta, katliamlarına devam etmektedir. Mescid-i Aksa ve Kudüs, Müslümanların ortak değeridir. Bu bilinç asla kaybolmamalı ve nesiller boyu diri tutulmalıdır. Başta İslam dünyası olmak üzere, herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli, bu siyonist vahşet durdurulmalıdır."
Malatya
Malatya'da sağlık çalışanları düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.
Sağlık çalışanları, İsrail saldırılarını kınayan pankartlarla Kanalboyu Caddesi'nde Kernek Meydanı'na kadar yürüdü.
Grup adına konuşan Turgut Özal Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ahmet Selim Özkan, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana binlerce insanın şehit edildiğini söyledi.
İsrail'in saldırıları nedeniyle 20 bin insanın hala enkaz altında veya kayıp olduğunu belirten Özkan, "Resmi rakamlar 40 bine yakın dese de burada kaybettiğimiz insan sayısı 100 bine dayandı. Dolayısıyla soykırım kelimesi de bu yapılanları ifade edemeyecek hale gelmeye başladı." dedi.
Özkan, çadırda yaşayan bebeklerin dahi korunamadığına işaret etti.
İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi Rüveyda Ünal ise İsrail'in saldırılarında 2 milyon kişinin yerinden edildiğini, Gazze'de sağlık hizmetinin durduğunu, yaralı sayısının 80 bini aştığını ifade etti.
33 hastane, 55 sağlık tesisinin kullanılamaz hale geldiğini dile getiren Ünal, "130 ambulans hedef alınarak yok edildi. 496 sağlık personeli şehit oldu, 310 sağlık personeli tutuklandı. Gazze'nin sağlık ihtiyacı gün geçtikçe artıyor. Şu an yetersiz hijyen koşullarından kaynaklı bildirilen bulaşıcı hastalık vakası bir milyonun üzerinde. Gazze'de tedavi bekleyen 10 bin kanser hastası, ilaç eksikliğinden yetersiz olan 350 bin kronik hasta var. Gazze insani ve tıbbi yardım bekliyor." diye konuştu.
Kırıkkale
Kırıkkale'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.
Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, İsrail aleyhinde slogan attı.
Nur Cami İmam Hatibi Murathan Önder'in Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından katılımcılar adına konuşan Yaşar Kaya, emsali görülmemiş bir zulme ve vahşete şahit olduklarını söyledi.
Saldırılarda binlerce insanın vahşice katledildiğini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:
"Bütün insanlığın gözü önünde okulların, yetimhanelerin ve hastanelerin bahçelerinden bebek ve çocuk cesetleri toplanıyor. Günlerdir Filistin'de vatanın, toprağın, onurun, haysiyetin ve hürriyetin bir millet tarafından nasıl gasbedildiğini üzülerek izliyoruz. Filistin'de olup bitenler sadece Müslümanların değil, insanlığın ortak meselesidir. Her yaşta ve her durumdaki insanın en alçak şekilde nasıl katledildiğini, geleceğe dair umutlarının nasıl tükendiğini, insanlığın vicdanına olan güvenini nasıl yitirdiğini hepimiz görüyoruz."
Erzurum
Erzurum'da Lalapaşa Camisi önünde toplanan sağlıkçılar ve aileleri, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Yakutiye Kent Meydanı'na kadar sessiz yürüyüş yaptı.
Yürüyüşün sonunda Dr. Yusuf Çiftçi, grup adına okuduğu basın açıklamasıyla, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, boykot çağrısında bulundu.
Çiftçi, 29 haftadır yürüyüşlere devam ettiklerini ve zulmün sona ereceği güne kadar sürdüreceklerini belirtti.
Sessiz yürüyüş, meydanda yapılan duanın ardından sona erdi.
Kars
Kars'ta, Fethiye Camisi'nin önünde bir araya gelen sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, taşıdıkları dövizlerin yanı sıra Türk ve Filistin bayraklarıyla sağanağa rağmen Kars Kalesi bölgesindeki Gazi Kars Bedesten'e kadar sessiz yürüyüş yaptı.
Yağmur altında "Filistin özgür olanadek mücadele devam edecek", "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır", "Müslümanlar ayağa kalkmadıkça zalimle diz çökmez" dövizleri taşıyan grup, yürüyüşün sonunda yaşananlara tepki gösterdi.
Grup adına konuşan Saliha Salici, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 15 bini çocuk 46 bin insanın katledildiğini ifade ederek, "80 bini aşkın kişi yaralı ve sakat kaldı, 2 milyon kişi yerinden edildi. Gazze de sağlık hizmeti durdu, 33 hastane, 55 sağlık tesisi saldırılarda kullanılmaz hale geldi. 160 sağlık tesisi, 130 ambulans hedef alınıp yok edildi. 496 sağlık personeli şehit oldu. 310 sağlık personeli tutuklandı." dedi.
Gazze'nin sağlık ihtiyacı gün geçtikçe artığını dile getiren Salici, şöyle devam etti:
"Şu an yetersiz hijyen koşullarından kaynaklı bildirilen bulaşıcı hastalık vaka sayısı 1 milyonun üzerinde. Gazze'de tedavi bekleyen 10 bin kanser hastası, ilaç eksikliğinden risk altında olan 350 bin kronik hasta var. Gazze insani ve tıbbi yardım bekliyor. Bizler burada alçak İsrail’in zulmünü lanetlerken aynı zamanda Gazze'ye ulaşacak insani ve tıbbi yardımın birer gönüllüsü olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Tüm dünyada bizle aynı hassasiyeti paylaşan nice meslektaşımız olduğunu da çok iyi biliyoruz. Bu minvalde tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına 'sessiz yürüyüş' kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz."
Gaziantep
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Gaziantep'te protesto edildi.
Balıklı Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'e tepki gösteren sloganlar attı.
Filistin İnisiyatifi adına açıklama yapan Mehmet Kaplan, Gazze'deki soykırımın 7 aydır sürdüğünü söyledi.
Kaplan, "Yaşanan vahşet her gün daha da büyüyor. Güvenli bölge kalmamasından, Refah'a saldırıların başlamasından, açlıktan ölümlerden, hastanelerin hizmet dışı kalmasından ve salgın hastalıkların yayılmasından korkuluyordu ve her defasında korkulandan fazlası oldu. Dünya ise bu olanları sessizce izlemeye devam etti." diye konuştu.
Kanlı işgale karşı çıkmak zorunda olduklarını belirten Kaplan, şunları kaydetti:
"Dünyanın vicdan sahibi insanları aylardır meydanlarda, okullarda soykırıma karşı sesini yükseltirken, güç sahipleri ne zaman somut sonuç almaya odaklı yaptırım uygulamak üzere harekete geçecek? Sapkın ideolojisiyle mezardaki ölülere bile saldıran siyonistlerin tüm dünya halkları için varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu ne zaman fark edeceksiniz? Gazze'yi, Refah'ı gündemden düşürmeyeceğiz."
Gümüşhane
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto amacıyla yürüyüş düzenlendi.
Kelkit Gazze Dayanışma Platformunca ilçe merkezinde organize edilen yürüyüşe katılan vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra İsrail'i kınayan yazıların yer aldığı dövizler taşıdı.
Kefene sarılmış oyuncak bebek taşıyan kadın ve çocukların da yer aldığı grup, İsrail aleyhine sloganlar attı.
Grup adına açıklama yapan Tuncay Künt, 235 gündür Filistin'in Gazze Şeridi ve Refah kentinde dünyanın gözü önünde soykırım uygulandığını söyledi.
Künt, Müslümanlara yapılan zulümlere dikkati çekmek ve mazlumların yanında olduklarını gösterebilmek için toplandıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Katil İsrail, bu alçakça katliamlarına rağmen hiçbir amacına ulaşamamıştır. İddia edildiği gibi ne Hamas'ı ortadan kaldırabilmiş ne de Gazze halkını o topraklardan çıkarabilmiştir. Aksine, Aksa Tufanı ile bir asırdır oluşturduğu yenilmezlik balonu sönmüştür. Tüm bu mağlubiyetlerin acısını çıkarabilmek için de tüm hıncını aciz durumdaki çoluk çocuk, kadın, yaşlı ve hastalardan almak istemektedir."
Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de bulunduğu grup, dua edilmesinin ardından alandan ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.